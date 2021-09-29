سلسلة مستشفيات أمريكية تفصل 175 موظفاً لرفضهم لقاح كورونا

فصلت سلسلة مستشفيات بولاية كارولينا الشمالية الأمريكية، 175 موظفًا لديها لعدم التزامهم بالحصول على لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكرت سلسلة مستشفيات “نوفانت هيلث” ومقرها كارولينا الشمالية ، في بيان لوسائل الإعلام الأمريكية، أنه “تم إنهاء عقود 175 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين لم يمتثلوا لالتزام التطعيم باللقاح المضاد لكورونا”.

وطالبت سلسلة المستشفيات من موظفيها الممتنعين عن التطعيم لأسباب صحية أو دينية، بضرورة تقديم اختبار تشخيص خاص بالفيروس يفيد بالخلو من الوباء، وذلك بشكل أسبوعي، مع ارتداء القناع، وواقي العين.

المؤسسة الصحية التي يعمل بها 35 ألف شخص، كانت حتى الأسبوع الماضي قد سرحت 375 من عمالها لمدة 5 أيام دون أجر بسبب عدم حصولهم على اللقاح، ثم مددت العقوبة ثانية على أن تتجه لفصل عقود الممتنعين عن التطعيم.

وكانت المؤسسة قد طلبت في 22 يوليو/تموز الماضي من كافة العاملين بها بضرورة التطعيم، ومنحتهم فرصة حتى 15 سبتمبر/أيلول الجاري للحصول على التطعيم بشكل كامل.

المصدر: وكالة الاناضول