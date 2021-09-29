كندا: إنقاذ 33 من أصل 39 عاملا حوصروا في منجم منذ الأحد الماضي

انتشلت فرق الإنقاذ الكندية 33 من عمال المناجم من أصل 39 علقوا في منجم Vale’s Totten للتعدين يوم الأحد على عمق حوالي كيلومتر واحد بمقاطعة أونتاريو، بعد انهيار رافعة المنجم.

وتسلق العمال حوالي 4000 قدم (1.2 كيلومتر) باستخدام سلسلة من السلالم، بدعم من فريق الإنقاذ.

وقالت شركة فالي المسؤولة عن المنجم إن عمال المناجم الذين تم إنقاذهم بصحة جيدة، مشيرة إلى أنه لا يزال ستة عمال آخرين يكملون التسلق.

ووقع الحادث في المنجم يوم 26 أغسطس بعد أن اصطدم دلو حفارة بعامود المصعد وعلق فيه وانتهى الأمر بالعمال على عمق 914 و1219 مترا.

يذكر أن “برازيليان فالي” هي أكبر منتج لخام الحديد والنيكل في العالم.

المصدر: وكالات