إيران: على القوات الأجنبية غير المدعوة رسميا مغادرة سوريا دون أي شروط مسبقة

دانت إيران النشاطات الانفصالية والخطط غير المشروعة للحكم الذاتي في سوريا، مشيرة إلى أنه على القوات الأجنبية غير المدعوة رسميا أن تغادر الأراضي السورية دون تأخير، وأي شروط مسبقة.

وقال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول التطورات في سوريا: “نرفض النشاطات الانفصالية أو المخططات غير المشروعة للحكم الذاتي في سوريا، ونستنكر كل المحاولات لدعمها”.

وأضاف: “قبل كل شيء، لا بد من إنهاء احتلال أجزاء من سوريا، وبناء عليه، فعلى جميع القوات الأجنبية غير المدعوة رسميا أن تغادر هذا البلد دون تأخير ودون أي شروط مسبقة”.

وتابع: “لا بد أن يحترم الجميع سيادة سوريا ووحدتها تماما”، مشيرا إلى أن “إعادة إعمار سوريا وعودة اللاجئين يجب أن تتم بالتوازي، وهذا يتطلب عدم تسييس المساعدات الإنسانية”.

ودعا إلى “رفع جميع العقوبات عن الشعب السوري”، مؤكدا موقف إيران المبدئي بأن “الأزمة في سوريا يجب أن تحل سلميا ووفق مبادئ الحقوق الدولية واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وعدم التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية أو الخارجية”.

وشدد على دعم إيران لشعب سوريا وحكومتها وإعادة وحدتها ووحدة أراضيها.

المصدر: وكالة فارس