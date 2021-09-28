النفط الايراني وصل الى بلدة شويا.. – موقع قناة المنار – لبنان
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September 28 2021 - 21:18

النفط الايراني وصل الى بلدة شويا..

منذ 1 ساعة 28 September، 2021
تقارير مصورة - لبنان

الامانةُ وصلت الى بلدة شويا، وحطت صهاريجُ كسر الحصار الاميركي لتفرغً حمولتها.

المصدر: قناة المنار

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