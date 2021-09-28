“لبنان القوي”: التحقيق بانفجار المرفأ يجب ان لا يهمل اكتشاف النيترات في البقاع

اعتبر “تكتل لبنان القوي” الثلاثاء ان “الانتخابات النيابية استحقاق دستوري لا يجوز بأي ذريعة تعطيله أو الإنتقاص منه”، واكد ان “القانون كل لا يتجزأ وهو ينص بوضوح على حق غير المقيمين بالمشاركة في الإنتخابات اقتراعا وترشيحا، من خلال المقاعد الستة الموزعة على القارات الست”.

ودعا التكتل “الحكومة الى تحديد أولويات مجلس الوزراء بما يتناسب مع أولويات الناس بدءا من استعجال اصدار البطاقة التمويلية وتوزيعها بالتوازي مع رفع الدعم، وكذلك اتخاذ الإجراءات التي تسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بإنتاج أكبر قدر ممكن من الطاقة لا تقل عن 16 ساعة يوميا”.

من جهة ثانية، رفض التكتل “أي محاولة لإجهاض التحقيق في جريمة المرفأ من اي جهة اتت”، ورأى “ضرورة أن يشمل التحقيق كل الجوانب”، وشدد على “ضرورة الا يهمل التحقيق المعطى الجديد المتمثل باكتشاف النيترات في البقاع، الذي تبين ان هناك ارتباطا ما وتشابها بينه وبين نيترات المرفأ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام