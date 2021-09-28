أطعمة تتسبب في تآكل خلايا “دماغك” قبل جسمك!

توصل فريق من الباحثين إلى وجود علاقة بين استهلاك الوجبات السريعة والإصابة بالمشاكل العقلية كمرض الخرف.

وبحسب الباحث نيكولاس شيربوين من الجامعة الوطنية الأسترالية، فقد تم الحصول على دليل يظهر إمكانية تعرض الأشخاص للخرف بسبب عاداتهم الغذائية غير الصحية.

وتمكنت دراسة دولية شارك فيها 200 باحث من التوصل إلى خلاصة تتمحور حول أغذية الناس والنشاط الرياضي المتبع لديهم، وبحسب الدراسة فإن ممارسة الرياضة بشكل أقل يزيد من خطر اصابت الشخص بالخرف أوعلامات أخرى للخلل الإدراكي.

وفي هذا السياق يقول شيربوين: ” من خلال تناول الوجبات السريعة وقلة التمارين الرياضية، يتسبب الناس في تآكل أدمغتهم”.

وتظهر نتائج الدراسة الحديثة من أستراليا، والتي نشرت في المجلة العلمية “Frontiers in Neuroendocrinology” العلمية، وجود علاقة مباشرة بين الوجبات السريعة واختلال وظائف الدماغ، يمكن تصورها من دون الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وفي سبيل الوقاية من المخاطر يحث شيربوين البشر على ضرورة اتباع نظام غذائي مناسب والقيام بالتمارين الرياضية في مرحلة الطفولة.

كما تنصح الخبيرة في علم البيئة آنه إيبورغ، في كتابها “أطعمة ضد النسيان” بتناول الأطعمة الطبيعية مثل الفاكهة والخضروات. لأنها تحتوي على مادة البوليفينول المضادة للأكسدة، بالاضافة إلى العديد من الفيتامينات وحمض الفوليك والدهون الصحية (أحماض أوميغا 3 الدهنية تدعم أيضاً عملية التمثيل الغذائي للهرمونات).

المصدر: الميادين