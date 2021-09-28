الوزير الحلبي التقى لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي مستمعا إلى المطالب: الاستمرار في مقاطعة العام الدراسي

اجتمعت “لجنة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي” اليوم بوزير التربية الدكتور عباس الحلبي، ووضعته في أجواء مطالبها. كما وبحث المجتمعون في النقاط الأساسية وأهمها رفع أجر ساعة التعاقد لمختلف المسميات التعاقدية، وتفعيل آلية القبض الشهري للمتعاقدين، واستفادة المتعاقدين من التقديمات التي ستقدمها الدول المانحة إلى الأساتذة، والعمل على أن يكون العام الدراسي 23 أسبوعا بدلا من 18 كما جرت العادة في السنوات السابقة.

ووعد الوزير بأن يتداول مع رئيس مجلس الوزراء بالمطالب وسيسعى جاهدا إلى إيجاد حلول منصفة للجميع.

وأكدت اللجنة أنها مستمرة في مقاطعة العام الدراسي حتى تحقيق كل مطالبها.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام