إخبار أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق قناة MTV ومارسيل غانم

تقدم المحامي غسان المولى بوكالته عن الإعلاميين: خليل نصر الله، نبيه عواضة ، حسين مرتضى وشوقي عواضة، “بإخبار أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد قناة MTV ممثلة برئيس مجلس إدارتها ميشال المر، ومقدم برنامج “صار الوقت” مارسيل غانم، بجرائم دس الدسائس والفتن والقدح والذم والافتراء الجنائي، وإثارة النعرات المذهبية والحض على النزاع بين الطوائف وافشاء سرية التحقيقات” . وقد جاء الاخبار على خلفية الحلقة التي بثت على قناة MTV واتهم فيها مارسيل غانم حزب الله بعمليات نقل نيترات الامونيوم الى الجنوب اللبناني دون تقديم أي دليل، كما اتهم الحزب بعدة جرائم من نوع الجناية.

النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون احالت ملف الاخبار الى امن الدولة..

المصدر: بريد الموقع