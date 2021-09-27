اجتماع بين وزيري الداخلية والخارجية لإعداد لجنة مشتركة تبحث في دقائق اقتراع المغتربين – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 20:48

اجتماع بين وزيري الداخلية والخارجية لإعداد لجنة مشتركة تبحث في دقائق اقتراع المغتربين

منذ 52 mins 27 September، 2021
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لبنان

عقد في وزارة الداخلية والبلديات، بعد ظهر اليوم، اجتماع بين وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي ووزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب للبحث في موضوع انتخابات المغتربين.

وبعد الاجتماع، قال مولوي: “لقد شرفنا معالي وزير الخارجية والمغتربين بزيارة لوزارة الداخلية بهدف المباشرة بإعداد اللجنة المشتركة بين وزارتي الخارجية والداخلية في ما خص اقتراع المغتربين. لقد طمأننا معالي الوزير إلى أن تسجيل المغتربين سيبدأ آخر هذا الشهر، أي بعد يومين. وغدا، ستجهز اللجنة المشتركة لمناقشة دقائق تطبيق القانون وتحديد المقاعد واقتراع المغتربين. وسنكون على تعاون مستمر مع معالي الوزير الذي يبدي حرصا كاملا على اقتراع المغتربين بالظروف القانونية وبحرية تامة”.

بدوره، قال بو حبيب: “لن أضيف على ما تفضل به معالي الوزير. تسري شائعات في البلد عن إمكانية إلغاء انتخابات المغتربين والمنتشرين، فهذا ليس اختصاصنا، إنما مهامنا تقتصر على تطبيق القانون الحالي. وإذا تغير القانون فنقوم بتطبيق القانون الجديد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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