أهالي قرى في سهل عكار ناشدوا ميقاتي ووزارة الطاقة الاهتمام بقضية انقطاع الكهرباء منذ شهر بسبب سرقة الاسلاك – موقع قناة المنار – لبنان
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September 27 2021 - 18:18

أهالي قرى في سهل عكار ناشدوا ميقاتي ووزارة الطاقة الاهتمام بقضية انقطاع الكهرباء منذ شهر بسبب سرقة الاسلاك

منذ 44 mins 27 September، 2021
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لبنان

جدد اهالي القرى الـ6 في منطقة سهل عكار، وهي: السماقية وحكر الضاهري والعريضة وتلبيبة والكنيسة والشيخ زناد، مناشدتهم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، “الاهتمام بقضية الانقطاع الدائم والمستمر منذ اكثر من شهر للتيار الكهربائي عن بلداتهم بفعل تكرار سرقة الاسلاك الكهربائية وعدم تركيب اسلاك بديلة لها”.

وطالب الاهالي الرئيس ميقاتي بـ”اعطاء توجيهاته الى الجهات الرسمية المعنية باتخاذ الاجراءات السريعة لحل هذه المعضلة واصلاح الاعطال وامداد هذه البلدات بالتيار الكهربائي الذي عطل غيابه مجمل الانشطة الزراعية والحياتية لابناء المنطقة، وقد توقفت الابار الارتوازية عن ضخ مياه الري الى مئات الهكتارات من الاراضي ومئات البيوت الزراعية المهددة مواسمها بالتلف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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