هكذا تم توقيف عصابة سرقة الكابلات والمحوّلات في الشوف وعاليه وضهر البيدر

افادت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه “بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الكابلات الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة المتابعة الميدانية التي تقوم بها، تم رصد نشاط عصابة يقوم أفرادها بسرقة الكابلات والمحوّلات الكهربائية عن الشبكات الكهربائية في الشوف وعاليه وضهر البيدر والمناطق المجاورة، مستقلّين سيارة نوع “تويوتا أفانزا” لون أبيض، ما أدّى الى أضرار كبيرة لحقت بالشبكة الكهربائية العامة في عدة مناطق”.

اضافت “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الاستعلامية لكشف هوية أفراد العصابة المذكورة، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة تمكّنت الشعبة من تحديد هويتهم وهم كل من:

ن. ت. (من مواليد عام ١٩٩٧، لبناني)

ج. ت. (من مواليد عام ١٩٩٧، مكتوم القيد)

ع. ت. (من مواليد عام ٢٠٠٨، لبناني)

خ. ت. (من مواليد عام ١٩٩٨، مكتوم القيد)”.

واعلنت شعبة العلاقات العامة انه “بتاريخ 09-11-2022 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفت إحدى دوريات الشعبة المذكورين بالجرم المشهود في محلة ضهر البيدر أثناء قيامهم بسرقة محوّل كهربائي على متن سيارة “التويوتا الأفانزا” (تم ضبطها)، وبتفتيشهم والسيارة تم ضبط الأدوات المخصّصة السرقة.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نسب إليهم لجهة تأليفهم عصابة سرقة، وأنهم نفّذوا العديد من عمليات سرقة الكابلات والمحوّلات عن العواميد الكهربائية في الشوف وعاليه وضهر البيدر والمناطق المجاورة، وأنهم كانوا يقومون ببيعها، ويتقاسمون الأرباح فيما بينهم. أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: قوى الامن