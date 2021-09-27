زوار الأربعينية يتجاوزون الـ 14 مليوناً

مراسل المنار/كربلاء

توقعت الحكومة المحلية في محافظة كربلاء أن تفوق أعداد زائري أربعينية الامام الحسين (ع) هذا العام ما سجل في العام الماضي، والتي تجاوزت 14 مليون زائر. وقال نائب المحافظ جاسم الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “تسجيل الأعداد لن يكون تقديرياً بقدر قربها من الواقع في ظل وجود الكاميرات المنتشرة بمداخل ومخارج المحافظة”. وفيما أشار إلى عدم ثبات الأعداد، وذلك لاستمرارية دخول وخروج الزائرين، بيّن بأن مسير الزوار لا يزال مستمراً من محافظة بابل باتجاه كربلاء.

وتابع الفتلاوي أن “الاستعدادات للزيارة كانت مبكرة، ولغاية الآن تسير كما خطط لها من الناحية الأمنية والخدمية ونقل الزائرين، فضلاً عن الاستمرار بتعفير المدينة بالإضافة إلى مشروع الموكب الصحي الذي يقوم أفراده بجولات ميدانية على المواكب لتقديم التعليمات الصحية”. في السياق، قال مستشار الأمين العام في العتبة الحسينية المقدسة فاضل عوز، الأثنين، إن “العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية استعدتا منذ وقت مبكر لتأمين الزيارة واستقبال الزائرين”، مشيراً الى ان “التنسيق المستمر والاجتماعات المبكرة مع قيادة العمليات وقيادة الشرطة والمحافظات ساهمت في تأمين وتسهيل الأجواء المناسبة لإحياء الزيارة”.

ولفت، الى أن توسعة الطرق الرئيسة المؤدية الى كربلاء المقدسة ساهمت كثيراً في انسيابية دخول وخروج الزائرين من وإلى المدينة.

يأتي ذلك فيما تواصل حشود الزائرين المسير نحو كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء زيارة الأربعين التي تبلغ ذروتها مساء الأثنين، مع قرب انتهاء وصول آخر القوافل.

المصدر: قناة المنار