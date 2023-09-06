بالصور| من إحياء الاربعين في الحرم الرضوي المقدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 6 2023 - 22:32

بالصور| من إحياء الاربعين في الحرم الرضوي المقدس

منذ 2 ساعة 6 September، 2023
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ايران - عربي وإقليمي

بالصور| من إحياء ذكرى اربعين استشهاد الامام الحسين (ع) في الحرم الرضوي المقدس

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