الرئيس الصربي: قوات بريشتينا تواصل احتلالها الكامل لشمال كوسوفو بظل صمت المجتمع الدولي

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن “قوات بريشتينا الخاصة تواصل لليوم السابع على التوالي، احتلالها الكامل لشمال كوسوفو وميتوخيا في ظل صمت مدو من جانب المجتمع الدولي”.

وأضاف فوتشيتش الأحد في حديث هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ “على مدى سبعة أيام، يستمر الاحتلال الكامل لشمال كوسوفو وميتوخيا من جانب القوات العسكرية التابعة لسلطات بريشتينا ويستمر الصمت المدوي من جانب المجتمع الدولي”، وتابع “لكنه يبدي القلق عندما يلاحظ في صربيا مروحيات وطائرات لأنه حسب اعتقادهم لا داعي لوجودها، أو لا ينبغي لها أن تقلع دون موافقة رئيس وزراء كوسوفو كورتي والمجتمع الدولي”.

وشدد فوتشيتش على أن “صربيا تفي بجميع التزاماتها الدولية، بما في ذلك اتفاقيات بروكسل وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244″، وتساءل عن “موعد انسحاب القوات الخاصة التابعة لسلطات بريشتينا من الخط الإداري ومتى سيبدأ تشكيل مجتمع البلديات الصربية”.

المصدر: روسيا اليوم