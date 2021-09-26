صندوق الأمم المتحدة للسكان يحذّر من مجاعة “وشيكة” في أفغانستان

حذّرت مسؤولة في الأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة “فرانس برس”، من أنّ أفغانستان معرّضة لخطر “الجوع الوشيك” مع اقتراب فصل الشتاء وتعطل الخدمات إثر عودة “طالبان” إلى السلطة.

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم إنّ الوضع في أفغانستان حرج.

وأضافت أنّه “ليس من المبالغة القول” إنّ ثلث الشعب الأفغاني الذي يعد 33 مليون نسمة يهدده “الجوع الوشيك”.

وأوضحت أنّ فصل الشتاء القاسي وتعطّل القدرة على نقل الإمدادات إلى المناطق المعزولة في الدولة الجبلية، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19، ستؤدي إلى تفاقم الوضع المعقد أصلاً.

وتابعت كانم، من المقرّ الرئيسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان في نيويورك: “يساورنا كثير من القلق بشأن كيفية تقديم الرعاية الصحية ومن أين ستأتي شحنة المساعدات التالية”.

كما حذّرت الطبيبة البنمية من أنّ النساء والفتيات سيتحملن أسوأ العواقب، مشدّدةً على أن ذلك “أمر ملح بالنسبة للنساء والفتيات على وجه الخصوص اللواتي كن يعانين أصلاً. فهذا واحد من البلدان التي تسجل أعلى معدلات الوفيات أثناء الولادة ومعدلات الحمل”.

وأضافت: “لا يمكننا التأكيد بما فيه الكفاية أنه حتى خلال الفترات الانتقالية تتمتع النساء والفتيات بحقوق إنسانية، ويجب احترام هذه الحقوق”.

المصدر: وكالات