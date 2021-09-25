لجنة الأسير سكاف في ذكرى الويمبي: المقاومة رفعت رأس الوطن وحررتنا من الاحتلال

توجهت لجنة أصدقاء عميد الأسرى في السجون الإسرائيلية يحيى سكاف في بيان، بـ “التحية الى الشهيد البطل خالد علوان، في الذكرى السنوية ال39 لتنفيذه عملية الويمبي البطولية الشهيرة، التي نفذها المناضل علوان في احدى شوارع بيروت عاصمة المقاومة، حيث قتل خلال العملية ضباط وجنود للعدو كانوا يدنسون أرض الوطن”.

وأكدت اللجنة أن “الشهيد خالد علوان هو رمز من الرموز النضالية الكبيرة التي كان لها الفضل الأكبر بتحرير أراضينا من رجس الإحتلال البغيض، لأن المقاومة هي التي حررت الوطن ورفعت رأس الوطن والأمة رغم التفوق العسكري الصهيوني، حيث حطمت اسطورة الجيش الصهيوني وفرضت توازن رعب مع كيانه الغاصب”.

ودعت الى “التمسك بخيار المقاومة أكثر من أي وقت مضى، لأن للعدو أطماع كبيرة في أوطاننا ومقدراتها، التي أثبتت التجارب بأن المقاومة هي الوحيدة القادرة على حمايتها من العدو وأعماله البربرية. فألف تحية وتحية للشهيد خالد علوان والى شهداء الحزب السوري القومي الإجتماعي وشهداء جبهة المقاومة الوطنية والمقاومة الإسلامية اللبنانية والفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام