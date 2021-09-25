الطقس في لبنان غدا صاف مع ارتفاع بالحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس غدا الأحد صافيا مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافىء بسيطر على لبنان خلال الايام القليلة القادمة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى بارد نسبيا خاصة في المناطق الداخلية والجبلية خلال الليل. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر أيلول بين 24 و32).

– الطقس المتوقع في لبنان: اليوم السبت: صاف اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل مع نسبة رطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خلال الليل خاصة شمال البلاد. الأحد: صاف مع ارتفاع إضافي وملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. الإثنين: صاف الى قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. الثلاثاء: غائم جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة حيث تصبح درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات كما تنشط الرياح أحيانا ويتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتبارا من بعد الظهر.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 11 إلى 22 درجة، في الداخل من 11 إلى 25 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية نهارا، شمالية شرقية ليلا، ناشطة خاصة خلال الليل، سرعتها بين 15 و35 كلم/س.

– الإنقشاع: جيد اجمالا.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 35 و55%.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام