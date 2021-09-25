حمدوك يتلقى اتصالاً هاتفياً من مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي

تلقى رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، اتصالاً هاتفياً من مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، وأعرب الأخير لحمدوك عن “التزام إدارة بايدن دعم الانتقال الديمقراطي بالسودان”، حسب قوله. كما أعرب مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جاك سوليفان، عن “وقوف الإدارة الأمريكية بقوة وحسم ضد أي محاولات لعرقلة أو تعطيل إرادة الشعب السوداني في تحقيق شعارات الحرية والسلام والعدالة”، على حد تعبيره.

واتفق حمدوك وسوليفان في الاتصال الهاتفي أمس الجمعة، على “ضرورة التزام جميع الأطراف بالوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي واتفاق جوبا لسلام السودان، وضرورة أن تواصل الحكومة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز وتعميق الاستقرار الاقتصادي، ومواصلة تنفيذ بند الترتيبات الأمنية، وإكمال عملية السلام، وضمان تطبيق العدالة والمساءلة”.

المصدر: روسيا اليوم