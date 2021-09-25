عناوين وأسرار الصحف اليوم السبت في 25 أيلول 2021

العناوين

الأخبار

ـ اتفاقية الغاز رهن رفع التعرفة؟ | لا كهرباء للفقراء

ـ سقوط رجلَي الفتنة في لبنان والعراق

ـ المشنوق وخليل وزعيتر بعد فنيانوس: الجولة الأخيرة قبل تنحية البيطار ؟

ـ لا ثقة بمصرف لبنان: هيئة مستقلّة لـ«إعادة هيكـلة المصارف»

صحيفة البناء

ـ عبد اللهيان: سنعود إلى مفاوضات فيينا قريباً جداً… ومساع أوروبية لتبادل الإفراج عن المعتقلين

ـ المقداد يؤكد مع لافروف أولوية الانسحاب الأميركي… ويفتتح مع الصفدي العلاقات العربية

ـ عون للأمم المتحدة لأولوية الترسيم والنازحين… وميقاتي لماكرون لتسريع مؤتمر المانحين

صحيفة الجمهورية

ـ ماكرون: الإصلاحات قبل المساعدات

ـ الدعم الفرنسي مستمر

ـ هل تُفتح البوابة السعودية لميقاتي؟

ـ إيران: محادثاتنا مع السعودية بناءة…

صحيفة اللواء

ـ المفاوضات مع الصندوق تتصدر لقاء الإليزيه وماكرون: لن أتخلى عن لبنان

ـ البنك الدولي لشراكة في إنقاذ قطاع الكهرباء.. وقوى الأمن لن تبلغ دياب والوزراء والنواب

ـ استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

ـ الأمم المتحدة: 350 ألف قتيل ضحايا النزاع في سوريا

صحيفة الديار

ـ لقاء ميقاتي ــ ماكرون انطلاقة جيدة وعون يدعو لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

ـ ارباك حول النفط العراقي والعتمة الشاملة «قريبا»… البطاقة التمويلية مؤجلة

الأسرار

اللواء

يرسم دبلوماسيون غربيون صورة رمادية للوضع المستجد في لبنان، من زاوية أن لا يكون التعافي فرصة لتجدّد الطبقة السياسية الحالية نفسها في الانتخابات..

يُطلق حزب يميني ماكينته الانتخابية منذ الآن، من أجل تحقيق مكاسب في المجلس الجديد، كدليل على صحة خيار المعارضة..

يجري البحث الجدّي بسقف لتداول سعر صرف الدولار، في ضوء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي..

البناء

ـ خفايا

قال مرجع حقوقي إنّ شخصية قضائية معنية بقضية حساسة قد تسرّعت تحت تأثير الشعبوية والسعي لكسب التعاطف لتسريب ونشر رسالة وصفتها بالتهديد ما جعلها طرفاً في خصومة تشكل أساساً في أيّ طلب للتنحّي يمكن أن تواجهه من أكثر من طرف معني بالتقاضي.

ـ كواليس

قالت مصادر أمنية انّ حملة مستمرة تشنّها مرجعية سياسية وطائفية على مرجعية أمنية بارزة تعود لعدم تجاوب المرجعية الأمنية مع وساطة تلقتها من المرجعية السياسية للتدخل في صلاحياتها طلباً لإخلاء مخالفين للقانون من غير اللبنانيين.

الجمهورية

ـ إعتبر قطب سياسي أن زيارته الى مسؤول غير لبناني ربما استفزت قطباً آخر في الطائفة ودفعته الى موقف منفرد حيال ملف دقيق.

ـ لم يعطِ تيار سياسي عدداً من الراغبين بخوض الإنتخابات النيابية المقبلة أجوبة على ترشيحهم.

ـ قالت شخصية كسروانية غير مرشحة للإنتخابات أن هناك زحمة مرشحين ومعظمهم “ما بيملّي العين”.

المصدر: صحف