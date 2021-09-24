مركز الأمراض الأميركي يوصي بجرعة معززة من لقاح كورونا للأشخاص ما بين 50 ـ 64 سنة وما بين 19 ـ 49 ويعانون من أمراض مناعية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2021 - 09:22

مركز الأمراض الأميركي يوصي بجرعة معززة من لقاح كورونا للأشخاص ما بين 50 ـ 64 سنة وما بين 19 ـ 49 ويعانون من أمراض مناعية

منذ 26 mins 24 September، 2021
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