رئيسة المفوضية الأوروبية: نستثمر مليار يورو لتوفير اللقاحات المضادة لكورونا لقارة أفريقيا

أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تهدف إلى تلقيح 70% من سكان العالم ضد فيروس كورونا المستجد خلال العام المقبل، موضحة العمل على استثمار مليار يورو لتوفير اللقاحات التي تحتاجها أفريقيا. وأوضحت فون ديرلاين في مقطع فيديو عبر حسابها بموقع تويتر، إن الاتحاد الأوروبي أيضا مستمر بتقديم الدعم ويهدف إلى تقديم أكثر من 500 مليون جرعة في منتصف العام، للمساهمة في تلك الشراكة.

وأوضحت أنه حتى الآن، تم تصدير 800 مليون جرعة من الجرعات الثانية المصنعة في أوروبا إلى الخارج، وذلك في إطار تعهد بتوفير 1.2 مليار جرعة بنهاية العام للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، وتوفير 1.5 مليار جرعة أخرى خلال العام المقبل.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أيضا إلى أن الاتحاد الأوروبي وواشنطن سيعملان معا من أجل توفير اللقاحات للدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. وأكد أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول أمس، أن العالم يواجه سلسلة أزمات وتهديدات غير مسبوقة وعلى رأسها وباء كوفيد-19، موضحا أن أكثر من 90 بالمئة من سكان القارة الأفريقية لم يتلقوا بعد الجرعة الأولى من اللقاحات.

المصدر: سبوتنيك