أ.ف.ب: استهداف المستشار الأول للرئيس الأوكراني بمحاولة اغتيال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 22 2021 - 12:20

أ.ف.ب: استهداف المستشار الأول للرئيس الأوكراني بمحاولة اغتيال

منذ 11 mins 22 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة