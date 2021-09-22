وزير الصحة الايراني: التطعيم بلقاح كورونا بلغ اكثر من 45 مليون جرعة

اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان التطعيم بلقاحات كورونا المضادة لفيروس كورونا في البلاد بلغ اكثر من 45 مليون جرعة لغاية الان.

وقال عين اللهي ان جميع الافراد الذين تفوق اعمارهم 18 عاما في البلاد يمكنهم مراجعة مراكز التطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وليست هنالك اي قيود في هذا الامر.

واوضح بان عدد الجرعات التي تم تطعيمها الى ما قبل شهرين كان قد بلغ 5 ملايين جرعة فقط فيما يبلغ الان اكثر من 45 مليونا وقال: لقد تمكنا خلال الاسبوع الماضي فقط من تطعيم 8 ملايين جرعة من اللقاح.

واشار الى ان 50 بالمائة من المواطنين قد تلقوا لقاح كورونا في البلاد واضاف: ان عدد الافراد الذين تلقوا اللقاح بلغ 45 مليون شخص.

واعرب عن امله بان تصل النسبة الى 70 بالمائة من سكان البلاد في غضون الاسابيع القادمة وقال: سنقوم في غضون الاسبوعين القادمين بتقديم برنامج جديد لخفض او الغاء الكثير من القيود مثل السفر وحركة السير ليلا في المدن.

المصدر: وكالة انباء فارس