الرئيس بري أبرق الى السيسي ونظيره المصري معزيا بالمشير طنطاوي

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي معزيا بوفاة المشير محمد حسين طنطاوي.

ومما جاء في البرقية: “ان المشير طنطاوي يرحل نفسا مطمئنة صدقت مع وطنها الذي دافع عنه حتى الرمق وعن وقضايا أمته التي التزم بها وما بدل تبديلا، فكان واحدا ممن عبروا بمصر وبالأمة من الإنكسار الى الإنتصار كواحد من قادة حرب أكتوبر التحريرية المجيدة”.

واضاف: “إزاء فقدان جمهورية مصر العربية لهذه القامة القومية الشامخة أتقدم بإسم اللبنانيين وبإسم المجلس النيابي وبإسمي الشخصي من سيادتكم ومن القوات المسلحة المصرية قيادة وضباطا وافرادا ومن الشعب المصري الشقيق ومن أسرة الراحل بخالص العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يلهمكم الصبر والسلوان ويسكن الراحل الفسيح من جناته وأن يمن على مصر بالمزيد من المنعة والتقدم والازدهار”.

كما أبرق الرئيس بري معزيا الى رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام