الخارجية الايرانية: مفاوضات فيينا تُستأنف خلال اسابيع قليلة وتم ابلاغ مجموعة 4+1 الدولية بهذا الشأن (وكالة ارنا) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 18:46

الخارجية الايرانية: مفاوضات فيينا تُستأنف خلال اسابيع قليلة وتم ابلاغ مجموعة 4+1 الدولية بهذا الشأن (وكالة ارنا)

منذ 52 mins 21 September، 2021
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