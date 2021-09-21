بايدن : التوصل “لحل الدولتين” هدف بعيد في الوقت الحالي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 18:46

بايدن : التوصل “لحل الدولتين” هدف بعيد في الوقت الحالي

منذ 57 mins 21 September، 2021
أخبار موقع المنار

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