لقاء لبناني فلسطيني في مخيم برج البراجنة دعما للاسرى وتحية للمقاومة ولشهداء مجزرتي صبرا وشاتيلا

نظمت “الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة” لقاء وطنيا لبنانيا فلسطينيا في قاعة مسجد “الفرقان” في مخيم برج البراجنة، “دعما لأسرى الحرية وتحية لأبطال عملية انتزاع الحرية وكل اسرى الحرية، وتحية لأبطال المقاومة الوطنية والإسلامية اللبنانية في الذكرى 39 لانطلاقتهم، وتحية لشهداء مجزرتي صبرا وشاتيلا”.

وكانت كلمات شددت على “ضرورة الوقوف الى جانب المقاومتين الفلسطينية واللبنانية اللتين هزمتا العدو الصهيوني في أكثر من مناسبة”، مؤكدة على “تلاحم لبناني – فلسطيني – عربي لم تزعزعه حروب وفتن ومؤامرات، وعلى تلازم المحطات النضالية وأن الصراع هو صراع وجود ولا يمكن ان توقفه اتفاقات التطبيع “، داعية الى “دراسة سبل التحرك من اجل القضية الفلسطينية بكل عناوينها، بما فيها قضية الأسرى وقد باتت تحتل موقعا متناميا داخل الكفاح الفلسطيني والاهتمام العربي والعالمي الشامل”.

وأيد المجتمعون “نداء لجنة المتابعة في المؤتمر العربي العام التي ستصدره غدا ويدعو الى اعتبار يوم الخميس في 30 الحالي، يوما عربيا للأسرى تشارك فيه كل القوى الحية في الامة والعالم”، مذكرين بأن “اللجنة الوطنية للدفاع عن الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال وهي احدى ابرز مكونات الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة، دأبت منذ عقدين دون توقف، على عقد الاعتصام التضامني الشهري مع الاسرى “خميس الاسرى” امام احد مقرات الصليب الأحمر الدولي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام