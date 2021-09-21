تواصل لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية في اجواء عاشوراء

تتواصل لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية بتنظيم من جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة ومؤسسة عاشوراء الدولية بمناسبة ذكرى شهادة الإمام الحسين “عليه السلام” بإدارة العتبة الرضویة المقدسة من خلال خادمها الحاج عدنان بوشهري على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية. وقد اقيم اللقاء المئة واثنان وثلاثون كما يقام اليوم اللقاء المئة وثلاثة وثلاثون.

لمتابعة اللقاء إبتداءً من الساعة الثامنة وثلاثة عشر دقيقة مساء على اليوتيوب : https://youtu.be/t8dxpdAWqOk ____________ الرابط التالي عبر الفيس بوك : https://www.facebook.com/groups/511589190016822/permalink/571432984032442/

روابط لقاءات سابقة:

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية