نادي الأسير: الأسرى عايد دودين ويوسف قزاز وأحمد أبو سندس وياسر بدرساوي وأمين شويكي قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن أخذ الدواء رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري (المركز الفلسطيني للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2021 - 15:18

نادي الأسير: الأسرى عايد دودين ويوسف قزاز وأحمد أبو سندس وياسر بدرساوي وأمين شويكي قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال والامتناع عن أخذ الدواء رفضاً لاستمرار اعتقالهم الإداري (المركز الفلسطيني للاعلام)

منذ 21 mins 21 September، 2021
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