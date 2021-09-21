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September 21 2021 - 07:34

غوتيريش يحذر من “كارثة مناخية”

منذ 1 ساعة 21 September، 2021
Antonio Gotereesh
غير مصنف

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن ارتفاع درجة الحرارة في العالم بأكثر من 1.5 درجة سيليزية سيؤدي إلى كارثة.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر مكرس للمناخ إن “العالم يتجه نحو كارثة، وهي ارتفاع درجة الحرارة بـ 2.7 درجة بدلا من الـ 1.5 درجة، أي الحد الذي اتفق عليه الجميع”.
وتابع قائلا إن “العلم يقول إن أي ارتفاع لدرجة الحرارة بمقدار أكثر من 1.5 درجة سيكون كارثة. وللحد من ارتفاع درجة الحرارة لكي لا يتجاوز الـ 1.5 درجة، يجب أن نقلص انبعاث غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45% بحلول 2030”.
وأضاف أنه “في هذا الحال سيكون من الممكن تحقيق الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن”.
وأعرب غوتيريش عن قلقه، مشيرا إلى أن دول العالم تتجه إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 16% بحلول 2030، مقارنة بمستويات عام 2010.
ودعا غوتيريش لرصد 100 مليار دولار سنويا لاتخاذ الإجراءات لمحاربة التغيرات المناخية في الدول النامية، التي تعتبر مسؤولة عن 80% من انبعاث غازات الاحتباس الحراري.
وأكد أن هناك توافقا حول أن الاجتماع المقبل لدول مجموعة العشرين سيكون مهما للغاية بالنسبة لنجاح الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول تغير المناخ.

المصدر: تاس

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