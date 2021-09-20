غرفة التحكم المروري: زحمة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب التوافد على محطات الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 10:28

غرفة التحكم المروري: زحمة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب التوافد على محطات الوقود

منذ 1 ساعة 20 September، 2021
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