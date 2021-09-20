غرفة التحكم المروري: زحمة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب التوافد على محطات الوقود – موقع قناة المنار – لبنان
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September 20 2021 - 10:28
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إعلام العدو: اعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بالحي الشرقي لمدينة جنين
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: الأخوة الأبطال كتيبة الحرية كتيبة جنين أشرقتم فانتفض الشعب الفلسطيني قويا وفتيا
زياد النخالة في رسالة للأسرى المعاد اعتقالهم في جنين: ستنتظركم الحرية من جديد وخلفكم شعب ومقاومة من جنين الى غزة
زياد النخالة في رسالة للأسرى المعاد اعتقالهم: قدرنا أن نمضي وأن نعد لمعركة أخرى وسنظل نفاجئ العدو كل وقت وفي كل مكان
نادي الأسير: 100 أسير من كافة الفصائل يشرعون غدا بإضراب تدريجي في حال استمرت مصلحة السجون في سجن عوفر بإجراءاتها
إندلاع مواجهات على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل بعد إلقاء زجاجات حارقة على الغرف المحصنة لجنود الإحتلال على مدخل المخيم
مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف قوات الإحتلال قرب المدرسة الأمريكية في جنين
هآرتس تقول إن إخفاقات عميقة في إدارة سجن جلبوع أظهرتها تحقيقات الاحتلال
شركة الأمانة للمحروقات: سعر صفيحة المازوت الإيراني 140,000 ل.ل. حصراً للفئات التي حددتها قيادة حزب الله حتى نهاية أيلول
الصحة اللبنانية: تسجيل 616 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) ليوم أمس السبت
رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن: كما للمعركة العسكرية رجالها فإن للمعركة الاقتصادية رجالها وسننتصر
الرئيس مهدي المشاط: المعركة في مأرب هي معركة في جزء مهم واستراتيجي وكبير من التراب اليمني
الرئيس مهدي المشاط: ندفع ثمن موقفنا من القضية الفلسطينية وكل ما يجري علينا هو ثمن موقفنا التحرري والواضح والصريح منها
الخارجية الإيرانية: إذا تخلت أميركا عن أحاديتها فإن مسار محادثات فيينا سيتجه نحو الأحسن
رئيس الأركان الإيراني: يجب ألا يسمح العراق وإقليم كردستان بوجود مقرات للجماعات الإرهابية المعادية للثورة في شمال العراق
اللواء محمد باقري: الجهات العراقية لم تأخذ بتوصيات إيران وسنبادر إلى تدمير هذه الجماعات ما دامت تواصل أعمالها الإرهابية
وسائل إعلام أفغانية: انفجار في مديرية شيرزاد بولاية ننغهار شرقي أفغانستان
انتخابات مجلس الدوما في روسيا تتواصل لليوم الثالث والأخير
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
غرفة التحكم المروري: زحمة على أوتوستراد الدامور باتجاه الناعمة بسبب التوافد على محطات الوقود
منذ 1 ساعة
20 September، 2021
اوتوستراد الدامور الناعمة
زحمة سير
غرفة التحكم المروري
محطات المحروقات
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