ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بغزة: في هذه الأثناء العشرات من أسرى حركة الجهاد يعتصمون في ساحات أغلب المعتقلات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 19 2021 - 19:30
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إعلام العدو: اعتقال الأسيرين الفلسطينيين أيهم كممجي ومناضل نفيعات بالحي الشرقي لمدينة جنين
والد الأسير كممجي: نجلي اتصل بي أثناء حصار المنزل من قبل الاحتلال وأخبرني أنه سيسلم نفسه حرصاً على البيت الذي تواجد فيه
والد الأسير كممجي: وصول نجلي ومناضل نفيعات إلى جنين رغم كل الحواجز والتكنولوجيا هو بمثابة ضربة للاحتلال وفخر لنا
رئيس وزراء العدو بينيت: فرار الأسرى من سجن جلبوع يعكس خللاً جسيماً استخباراتياً وعملياتياً وتنظيمياً
هآرتس تقول إن إخفاقات عميقة في إدارة سجن جلبوع أظهرتها تحقيقات الاحتلال
مكتب إعلام الأسرى: إعادة قوات الاحتلال اعتقال أسرى نفق الحرية لا ولن يُقلل من حجم الإنجاز النوعي الذي حققوه
حركة حماس: كتائب "القسام" على عهدها ووعدها بأن يكون أبطال عملية نفق الحرية الستة على رأس صفقة التبادل
حركة الجهاد: إعادة اعتقال المجاهدين الستة من أبطال كتيبة جنين لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال
حركة الجهاد حمّلت العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن أي مساس بحياة الأسرى من أبطال كتيبة جنين وإخوانهم من الأسرى
خارجية لبنان في شكوى لمجلس الأمن: للتأكد من أن أعمال تقييم التنقيب التي تقوم بها "إسرائيل" لا تقع في منطقة متنازع عليها
النائب قاسم هاشم: اللبنانيون مطالبون بموقف وطني موحد لمواجهة العدوانية الإسرائيلية الجديدة
المفتي قبلان: الضرورة الوطنية تفترض تعزيز قوة الردع الثلاثية بوجه تل أبيب لمنع أي اعتداء على حقوق لبنان النفطية
وهاب: بعد الطعنة الأميركية لفرنسا هل يقتنع بعض التافهين عندنا بعدم الرهان على الإدارة الأميركية؟
رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي: بمجرّد وصول صهاريج المازوت الإيراني كُسرت الأسعار بفعل انكسار الاحتكار
الخارجية الإيرانية: إذا أراد لبنان شراء النفط والوقود الإيراني مرة أخرى فنحن جاهزون
آلاف الزوار يواصلون سيرهم نحو مدينة كربلاء المقدسة لإحياء أربعينية الإمام الحسين "ع" وسط إجراءات أمنية وصحية استثنائية
خلية الإعلام الأمني بالعراق: إحباط محاولة استهداف زوار الأربعينية شمال محافظة بابل
الخارجية الإيرانية: إذا تخلت أميركا عن أحاديتها فإن مسار محادثات فيينا سيتجه نحو الأحسن
رئيس الأركان الإيراني: يجب ألا يسمح العراق وإقليم كردستان بوجود مقرات للجماعات الإرهابية المعادية للثورة في شمال العراق
اللواء محمد باقري: الجهات العراقية لم تأخذ بتوصيات إيران وسنبادر إلى تدمير هذه الجماعات ما دامت تواصل أعمالها الإرهابية
الحكومة الفرنسية: ماكرون وبايدن سيجريان "مكالمة هاتفية" في الأيام المقبلة على وقع أزمة الغواصات بناء على طلب أميركي
مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي: تقرير البرلمان الأوروبي بشأن العلاقات مع روسيا مثال للتدخل بالشؤون الداخلية للدول
انتخابات مجلس الدوما في روسيا تتواصل لليوم الثالث والأخير
رويترز: قطاع طرق أطلقوا سراح 10 طلاب اختطفوا من مدرسة ثانوية شمال غرب نيجيريا
الصحة اللبنانية: تسجيل 616 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد 19) ليوم أمس السبت
شركة الأمانة للمحروقات تستقبل طلبات المازوت في أقضية بيروت، بعبدا، عاليه، الشوف على الأرقام 01548033 و81799597 و81645957 و01277519
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية صور، مرجعيون، بنت جبيل، حاصبيا على الأرقام 81844520 و 81377543 و 76043240
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية النبطية، صيدا، البقاع الغربي، راشيا، جزين على الأرقام 07762513 و 76639415 و 81413381
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية بعلبك-الهرمل، زحلة على الأرقام 08371008 و 03667331 و 03813159
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
لطلبات المازوت عبر شركة الأمانة في أقضية المتن الشمالي، جبيل، كسروان، زغرتا، بشري، البترون، الكورة، الضنية، طرابلس، المنية، عكار 01279144 و 01543507 و 03037567
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية بغزة: في هذه الأثناء العشرات من أسرى حركة الجهاد يعتصمون في ساحات أغلب المعتقلات
منذ 30 mins
19 September، 2021
الأسرى الفلسطينيون
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