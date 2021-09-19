الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل علي كالورا زعيم جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا الموالية لداعش (بي بي سي) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 19 2021 - 09:56

الشرطة الإندونيسية تعلن مقتل علي كالورا زعيم جماعة مجاهدي شرق إندونيسيا الموالية لداعش (بي بي سي)

منذ 27 mins 19 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة