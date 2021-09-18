الجزائر تنتج أول دفعة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية أيلول

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، عن إنتاج أول دفعة لقاح مضاد لكورونا في الجزائر، في 29 أيلول/سبتمبر الجاري، وذلك من مصانع “مجتمع صيدال العمومي للصناعة الدوائية”.

كما كشف بن باحمد في تصريحات إعلامية، أمس الخميس، عن تقليص فاتورة الاستيراد بـ300 مليون دولار خلال سنة 2020 و بـ500 مليون دولار خلال 2021.

من جهة ثانية، راهن الوزير على “مواصلة وضع الترسانة التشريعية والتنظيمية الخاصّة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، من خلال ضبط وأخلقة حركة المعلومات العلمية والإشهار المتعلّق بالمواد الصيدلانية”.

كما ودعا إلى العمل على “إنشاء مدوّنة الأدوية وتحديثها. وتحديد قائمة الأدوية التي لا تشترط تقديم وصفة طبية من أجل تقليص اللجوء إلى التطبيب الذاتي”.

وكشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، في 10 أيلول/سبتمبر، عن الانطلاق الفعلي في إنتاج اللقاح الصيني “كورونافاك”، موضحةً أنّ هذا المشروع “يسير وفق البرنامج المسطّر ولا يعرف أي تأخر، كما تم احترام الآجال المحددة لذلك”.

المصدر: الميادين