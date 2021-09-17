السودان: محتجون يعزلون الخرطوم عن موانئ البلاد

أغلق محتجون من قبائل البجا، الطريق الرابط بين الموانئ شرق السودان وبقية ولايات البلاد، احتجاجا على “مسار الشرق” في اتفاقية السلام، والتهميش الذي يعانيه الإقليم.

وجاءت التحركات الاحتجاجية تنفيذا لدعوة “المجلس الأعلى لنظارات البجا” بإغلاق الطريق القومي في أكثر من 5 نقاط.

وشمل الإغلاق 3 نقاط في ولاية البحر الأحمر، منها محطة “العقبة” المؤدية لموانئ البلاد في بورتسودان وسواكن على البحر الأحمر، ومحطة أوسيف على الطريق القاري مع مصر، حسبما ذكرت صحيفة “سودان تريبيون”.

كما شمل الإغلاق منطقتين في ولاية كسلا وثلاث مناطق في ولاية القضارف، واستثنى الإغلاق حافلات السفر، ومركبات الشرطة والإسعاف والمنظمات.

ونقلت الصحيفة عن رئيس “تجمع شرق السودان” وعضو التنسيقية العليا لكيانات شرق السودان، مبارك النور، أن “أهل الشرق بجميع مكوناتهم متحدون خلف مطلب إلغاء مسار الشرق في اتفاقية جوبا الموقعة في 3 أكتوبر 2020”.

وقال إنه ونظرا لمماطلة الحكومة في إصدار قرارات واضحة بشأن مسار الشرق، “فإن الكيانات في الشرق حاليا تطالب بحل الحكومة لفشلها في التعامل مع قضايا التهميش في الإقليم”.

ولم تعلن الحكومة السودانية حتى الآن على إغلاق الطريق، ولم تبد أي تحرك حيال ذلك، رغم التوقعات التي تشير إلى أن الإغلاق سيؤدي إلى تكدس الشاحنات.

المصدر: روسيا اليوم