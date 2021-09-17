“نيويورك تايمز”: حزب الله بدا أنه المنقذ الوطني بعد نقله المازوت الايراني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 17 2021 - 18:10

“نيويورك تايمز”: حزب الله بدا أنه المنقذ الوطني بعد نقله المازوت الايراني

منذ 52 mins 17 September، 2021
المازوت الايراني - قافلة كسر الحصار
أخبار دولية - الولايات المتحدة

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن حزب الله بدا بعد نقله أكثر من مليون غالون من المازوت الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، أنه المنقذ الوطني، وتدخَّلَ حيث فشلت الحكومة اللبنانية وداعموها الغربيون، إثر تعرض لبنان لواحد من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

واشارت الصحيفة الى أن السفارة الأميركية في بيروت رفضت التعليق على طلب مراسلي الصحيفة بشأن وصول المازوت الايراني. ورأت أن معاناة اللبنانيين العميقة جعلت من غير المحتمل أن تعاقب الولايات المتحدة أي شخص بسبب قبوله الوقود الإيراني الخاضع للعقوبات.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة