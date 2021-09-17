“نيويورك تايمز”: حزب الله بدا أنه المنقذ الوطني بعد نقله المازوت الايراني

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن حزب الله بدا بعد نقله أكثر من مليون غالون من المازوت الإيراني إلى لبنان عبر سوريا، أنه المنقذ الوطني، وتدخَّلَ حيث فشلت الحكومة اللبنانية وداعموها الغربيون، إثر تعرض لبنان لواحد من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في التاريخ الحديث.

واشارت الصحيفة الى أن السفارة الأميركية في بيروت رفضت التعليق على طلب مراسلي الصحيفة بشأن وصول المازوت الايراني. ورأت أن معاناة اللبنانيين العميقة جعلت من غير المحتمل أن تعاقب الولايات المتحدة أي شخص بسبب قبوله الوقود الإيراني الخاضع للعقوبات.

المصدر: قناة المنار