مراسلنا : وصول الباخرة الأولى المحملة بحوالي ٣١ الف طن من الغاز أويل العراقي لإفراغ حمولتها في معمل دير عمار الحراري في طرابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 17 2021 - 11:58

مراسلنا : وصول الباخرة الأولى المحملة بحوالي ٣١ الف طن من الغاز أويل العراقي لإفراغ حمولتها في معمل دير عمار الحراري في طرابلس

منذ 10 mins 17 September، 2021
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