أبو زيد عرض مع لافرنتييف استجرار الغاز والطاقة وعودة النازحين

التقى مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل ابو زيد في اطار زيارته موسكو، المبعوث الرئاسي الروسي الى سوريا ألكسندر لافرنتييف، وتم البحث في الاوضاع في المنطقة والاتصالات الجارية لاستجرار الغاز المصري والطاقة الاردنية عبر سوريا إلى لبنان، بعد موافقة الادارة الاميركية، بالاضافة الى التطورات التي حصلت أخيرا في درعا وغيرها.

وتناول البحث موضوع عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان الى ديارهم، واللقاء المرتقب مع مسؤول منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجلس الامن الاميركي بريت ماكغورك ومواضيع ذات صلة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام