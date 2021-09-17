الرئاسة المصرية عن سد النهضة: 120 مليون مواطن في مصر والسودان لهم الحق في الحياة

قال المتحدث باسم رئاسة مصر، السفير بسام راضي، إن مجلس الأمن حث أطراف ملف سد النهضة على العودة فورا للمفاوضات ضمن المسار الإفريقي والوصول إلى اتفاق عادل وقانوني ملزم.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مساء الخميس، أن “مرور 10 سنوات تعد مدة كبيرة في قضية محل تفاوض على الساحة الدولية”، مؤكدا أن “موقف مصر واضح وثابت بشأن القضية”.

وأوضح أن “كل ما تريده مصر هو تطبيق مبادئ القانون الدولي ولا أكثر من هذا”، متابعا: “إثيوبيا لها الحق في التنمية لكن هناك 120 مليون مواطن في مصر والسودان لهم الحق في الحياة وحقوق مكتسبة تاريخية وفق القواعد الدولية والقانون الدولي الذي ينظم الاستخدام المشترك لمياه الأنهار العابرة للحدود”.

ونوه إلى أن “مصر تعاني من الجفاف وندرة المياه، خاصة أنها تعد من الدول الفقيرة مائيا بحسب التصنيف الدولي الصادر من الأمم المتحدة”، معربا عن “أمله في أن تكون الأمور بالملف خيرا، خلال الفترة المقبلة”.

وعن رد الفعل الإثيوبي، عقب: “لا نرغب في استباق الأحداث والحكم سريعا على ردود الأفعال، مصر ربحت بشكل كبير بالبيان الصادر من مجلس الأمن، ويتم اتخاذ آليات على مستوى الوزارات المعنية وتفعيلها خلال الفترة المقبلة”.

وجدد التأكيد على أهمية خطوة مجلس الأمن، لأنها “تدل على أن المجتمع الدولي ممثل في أعضاء مجلس الأمن مهتم بتلك القضية”، مضيفا أن “البيان أخذ في الاعتبار مطالب مصر، فضلا عن أن وجود جدية على المستوى العالمي بتلك القضية أمر إيجابي يتم استثماره خلال الفترة المقبلة”.

المصدر: وكالات