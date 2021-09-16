كورونا في سوريا.. ارتفاع مستمر للإصابات

ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بكورونا في سوريا إلى 29974 حالة بعد الإعلان عن 169 إصابة جديدة الأربعاء، ارتفاعا من 157 يوم أمس.

وذكرت وزارة الصحة أن 7 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس توفيت ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2097، بينما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 22880 حالة، بعد الإعلان عن 43 حالة تعاف اليوم.

وتشهد معدلات الإصابة بالفيروس ارتفاعا مطردا في البلاد، حيث سجلت الإصابات منذ يوم السبت الماضي ارتفاعات متتالية من 137 إصابة إلى 140 يوم الأحد، ثم 150 إصابة يوم الاثنين، لتصل إلى 157 إصابة الثلاثاء.

يذكر أن وزارة الصحة أعلنت اليوم تعليق “حملة التطعيم الوطنية ضد فيروس كورونا” وقالت إنها ستستأنف بدءا من الأحد القادم، لكن عبر التسجيل على المنصة الخاصة بذلك، وانتظار رسالة تحديد الموعد.

المصدر: وكالة سانا