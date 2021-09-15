حملة تلقيح في مخيم البداوي

نظمت “الأونروا” بالشراكة مع “اليونيسف” والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبالتعاون مع منظمة “أطباء بلا حدود” وجمعية IOCC و”أنيرا” وجمعية “البرامج النسائية”، حملة تلقيح عامة للحماية من فيروس كورونا في “مدرسة كوكب” التابعة للأونروا في مخيم البداوي، وتستمر ليوم غد الخميس.

وقالت مسؤولة الإعلام في المخيم ميسون مصطفى: “شهدت الحملة إقبالا كبيرا من قبل سكان مخيمي البداوي ونهر البارد، حيث تلقى 194 شخصا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، واستهدفت الحملة الاشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و60 عاما”.

وشكرت الأونروا “شركاءها على دعمهم وتعاونهم لمصلحة لاجئي فلسطين وحمايتهم من كوفيد -19″، وأكدت أن “الدراسات العلمية كلها أثبتت أن اللقاح هو الوسيلة الوحيدة للوقاية من هذا الوباء وتتمنى الصحة والسلامة للجميع، فالكورونا مش مزحة، اللقاح فعال …لتحموا حالكم وتحموا غيركم تسجلوا عبر الرابط:

https://covax.moph.gov.lb/impactmobile/vaccine

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام