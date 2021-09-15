تعميم صورة مسنة سورية غادرت منزلها في محلة الجناح منذ ك2 ولم تعد – موقع قناة المنار – لبنان
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September 15 2021 - 19:56

تعميم صورة مسنة سورية غادرت منزلها في محلة الجناح منذ ك2 ولم تعد

منذ 1 ساعة 15 September، 2021
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة دلال صالح الفلاح (مواليد عام 1937، سورية)، التي غادرت بتاريخ 25-1-2021، منزلها الكائن في محلة الجناح، ولم تعد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، على الرقم: 451162-01، للادلاء بما لديهم من معلومات”.

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المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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