أسير فلسطيني يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام في سجون العدو الاسرائيلي

يواصل الأسير الفلسطيني رايق عبدالرحمن صادق بشارات (44 عاما) من بلدة طمون بمحافظة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 25 على التوالي رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري بدون أي تهمة.

وأفادت مصادر فلسطينية الاربعاء ان “الأسير رايق بشارات يقبع حاليا في العزل الانفرادي بغرفة لوحده في سجن مجدو، ومازال مستمرًا في إضرابه المفتوح عن الطعام لاستمرار اعتقاله الإداري التعسفي بدون أن توجه له سلطات الاحتلال أي تهمة”، وأضافت ان “الأسير رايق يشرب فقط الماء ويرفض إجراء الفحوصات الطبية أو استقبال أي طبيب أو ممرض من عيادة السجن، كما أنه يمتنع عن تلقي المدعمات أو الفيتامينات”.

ولفتت المصادر الى ان “الاسير بشارات يتمتع بمعنويات عالية بالرغم تراجع وضعه الصحي وآلام وأوجاع الإضراب المستمر عن الطعام والمضايقات التي يواجهها من قبل إدارة سجن مجدو التي تتعمد التنغيص عليه والتأثير على إضرابه حيث تتعمد نقله كل عدة أيام من غرفة لغرفة، وتناول السجانين الطعام أمامه”.

المصدر: فلسطين اليوم