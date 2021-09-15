أسير فلسطيني يعلن مقاطعته للدواء رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري بسجون العدو الاسرائيلي

أعلن الأسير الفلسطيني عايد دودين (٥٤ عاما) الاربعاء، من دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية عن مقاطعته للدواء، رفضا لتمديد اعتقاله إداريا.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن “الأسير دودين أعلن عن مقاطعته للدواء ورفض المثول أمام المحاكم، بعد تمديد اعتقاله إدارياً لمدة ثلاثة أشهر، بعد عامين من الاعتقال الإداري المتواصل”.

واعتقلت قوات العدو دودين بتاريخ 28/9/2019، بعد اقتحام منزل في بلدة دورا جنوب الخليل وتفتيشه وتحطيم محتوياته، ولم يمض حينها على إطلاق سراحه سوى عدة شهور فقط، وبعد عدة أسابيع أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري دون تهمة.

ويتعمد العدو استهداف القيادي “دودين” بشكل دائم، حيث أمضى قرابة الـ20 عاما في سجون الاحتلال معظمها كانت في الاعتقال الإداري، وقد أطلق على القيادي دودين لعدة أعوام عميد الأسرى الإداريين في السجون كونه أمضى سنوات طويلة في الإداري بشكل متواصل.

المصدر: فلسطين اليوم