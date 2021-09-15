اللجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري انهت عملها وجلسة لمجلس الوزراء الخميس لمناقشة المسودة

ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الاجتماع الثالث والأخير للجنة الوزارية المكلفة صوغ البيان الوزاري بعد ظهر اليوم الأربعاء في مكتبه في السرايا، في حضور أعضاء اللجنة.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال الوزير قرداحي “أنهت لجنة صياغة البيان الوزاري إقرار مسودة البيان، وسوف تناقش في جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد عند الرابعة من بعد ظهر غد في قصر بعبدا ليتم إقرارها، على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب في بداية الأسبوع المقبل، لطلب نيل الثقة من السادة النواب على أساس هذا البيان الوزاري”.

وأكد قرداحي أن “هناك تفاهم بين جميع الوزراء خلافا لما قيل عن وجود خلافات، وأطمئن الجميع أنه ليس هناك أي خلاف بل هناك تضامن ومحبة بين جميع الوزراء، وهناك روح إيجابية تسود، وإن شاء الله هذه حكومة العزم والأمل، ولكن هناك عزم على معالجة كل مشاكل البلد بأقصى سرعة، ونحن لدينا كل النوايا الطيبة للعمل لأن البلد لم يعد يحتمل”.

وحول كيفية مقاربة موضوع القطاع المصرفي، ومعامل الكهرباء، قال وزير الاعلام “لم ندخل في تفاصيل معامل الكهرباء، ولكن أولويتنا هي تأمين الكهرباء للناس والمازوت والبنزين، فهناك عمل مباشر يجب أن نقوم به، ولا نريد أن نطرح مجرد شعارات، كما لا أريد أن أتحدث عن مضمون البيان قبل أن يقر في مجلس الوزراء وعندما يتم إقراره تطلعون عليه، وكل الأمور ملحوظة في البيان”.

ولفت قرداحي إلى أنه لم يتم التطرق إلى موضوع رفع الدعم عن المحروقات في البيان، مشيراً إلى أن هذا القرار يتخذ في مجلس الوزراء.

وطمأن إلى أنه ليس هناك من إسقاط في البيان الوزاري، بل هناك مقاربة واقعية جدا تهتم بأوجاع وآلام الناس، وجميع الوزراء يشعرون بها، وهناك مهمة صعبة ونحن نرى وضع البلد لذلك كلنا نتعاون لإيجاد الحلول.

وحول ما إذا تطرقت مسودة البيان الى موضوع التدقيق الجنائي، أجاب قرداحي أن “كل الأمور واردة وكل ما يتعلق بالشؤون القضاء والعدالة والتحقيقات، ولكن لا أستطيع الحديث عن هذه المواضيع قبل إقراره بشكل رسمي في مجلس الوزراء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام