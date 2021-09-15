الطقس في لبنان.. تساقط للأمطار مع انخفاض في الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الأمطار بشكل متفرق اعتبارا من الصباح، ومن المتوقع أن تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مترافقة برياح ناشطة.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: يتقلب الطقس تدريجيا على الحوض الشرقي للمتوسط بدءا من بعد ظهر اليوم الأربعاء نتيجة سيطرة منخفض جوي ويمتد حتى صباح يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا. (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر ايلول بين 24 و32).

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض في درجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية، ويتوقع امطار خفيفة ومتفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خصوصا جنوب البلاد مترافقة برياح ناشطة أحيانا، كما يحذر من خطر الإنزلاق على الطرق مع بداية هطول الأمطار وظهور الضباب على المرتفعات.

الخميس: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي في درجات الحرارة خصوصا على الجبال كما يتشكل الضباب على المرتفعات و تتساقط الأمطار بشكل متفرق اعتبارا من الصباح، ومن المتوقع أن تشتد غزارة الأمطار ليلا وتكون مترافقة برياح ناشطة.

الجمعة: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وهطول أمطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية، يستقر الطقس تدريجيا خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة.

السبت: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة خصوصا على الجبال وفي الداخل.

– الحرارة على الساحل من 23 الى 31 درجة، فوق الجبال من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة .

– الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة بدءا من بعد الظهر سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

– الانقشاع:جيد على الساحل، يسوء ليلاًط على المرتفعات بسبب الضباب .

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75%

– حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 28 درجة.

– الضغط الجوي: 760ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام