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September 15 2021 - 12:12

لبنان.. ارتفاع أسعار الاستهلاك 24,08% في تموز 2021

منذ 24 mins 15 September، 2021
ارتفاع أسعار الاستهلاك
لبنان

 أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2021، سجل ارتفاعا وقدره 24,08 % بالنسبة لشهر حزيران 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 24,75 %

ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 21,78 %

ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 25,75 %

ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 27,07 %

ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 23,76 %

ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 32,21 %

واشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تموز 2021 سجل ارتفاعا وقدره 123,43 % بالنسبة لشهر تموز 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر الاولى من السنة 81,27 % . ودعت لمزيد من التفاصيل الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb

المصدر: الوكالة الوطنية

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