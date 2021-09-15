الداخلية الايرانية: الاتفاق النهائي مع العراق على ايفاد 60 الف زائر لمراسم الاربعين

اعلن مساعد وزير الداخلية للشؤون الامنية والشرطية الايراني حسين ذوالفقاري عن الاتفاق النهائي مع العراق على ايفاد 60 الف زائر ايراني للمشاركة في مراسم اربعينية الامام الحسين (ع).

واضاف كان شرط البلدين للايفاد الى مراسم الاربعين هو تلقي جرعتين من لقاح كورونا اضافة الى شرط اضافي للعراق وهو اصطحاب نتيجة اختبار pcr .

وتابع مساعد وزير الداخلية: لا حاجة للاختبار حين الحصول على تاشيرة الدخول لكنه مطلوب من الشخص في المطارات الايرانية حين التوجه الى العراق على ان لا تكون فترة الاختبار قد تجاوزت 72 ساعة.

واوضح ذوالفقاري انه تقرر ان تقوم وزارة الصحة الايرانية باجراء اختبار PCR بصورة مجانية ولو كان اختبار الشخص الزائر حين العودة من العراق ايجابيا فانه يخضع للحجر الصحي.

وصرح مساعد وزير الداخلية بانه لم يتم الاتفاق مع العراق على توجه الزوار عن طريق الحدود البرية ولكن بغية خفض النفقات فبامكان الزوار العودة برا عن طريق حدود مهران.

واكد بان مرور رعايا الدول الاخرى عبر ايران للتوجه الى العراق للمشاركة في زيارة الاربعين ممنوع وغير متاح لهم.

المصدر: وكالة انباء فارس