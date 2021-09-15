لخسارة الوزن عليك بالمشروبات التالية

يلجأ العديد من الاشخاص الراغبين في خسارة الوزن، لاتباع انظمة وحميات غذائية تساعدهم على حرق الدهون المتراكمة والتخلص من الوزن الزائد. لكن في معظم الحالات قد يحتاج هؤلاء الاشخاص لبعض المحفزات التي تسرع عملية خسارة الوزن، كالمشروبات الصحية للتخسيس على سبيل المثال. لذا في هذا الموضوع اخترنا لكم لائحة بافضل المشروبات التي تحفز عمل الرجيم وتسرع عملية انقاص الوزن، تجدونها فيما يلي.

مشروبات للريجيم:

مشروب الزنجبيل:

يـُعتبر الزنجبيل من المكونات الاكثر شيوعاً في عالم الريجيم، كونه يُساعد بشكل كبير على حرق الدهون وبالتالي انقاص الوزن. ويمكنه تحضير مشروب الزنجبيل عن طريق تقطيع حبة من الزنجبيل الطازج لقطع صغيرة وأخذ قدر ملعقة ونصف منها، واضافتها الى الماء المغلية. بعد غليها جيداً يُترك المشروب منقوع لمدة 10 دقائق قبل شربه. وممكن اضافة ملعقة صغيرة من العسل او الليمون الى شراب الزنجبيل.

الشاي الاخضر:

يُعتبر الشاي الاخضر المرافق الدائم لجميع انواع الحميات الغذائية، كونه يساعد على انقاص الوزن الزائد نسبةً لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الاكسدة.

خل التفاح:

يحتوي خل التفاح على كمية كبيرة من حمض الخليك الذي يعمل على التقليل من نسب الانسولين الموجودة في الجسم وبالتالي انقاص الوزن وحرق الدهون. ممكن شرب خل التفاح عن طريق اضافة ملعقة منه الى كوب من الماء، كما أنه يُضاف على الاطباق خاصةً السلطات.

القهوة:

اثبتت الدراسات، ان القهوة ممكن ان تكون من المشروبات التي تساهم في خسارة الوزن، وذلك لانها تزيد من التمثيل الغذائي الذي يساعد على حرق الدهون. وبالطبع ممكن شربها دون زيادة كميات من السكر او الحليب لانهما يساعدان على زيادة الوزن.

المياه:

على الرغم من الفوائد التي تقدمها كل من المشروبات التي ذُكرت اعلاه، الا ان للمياه دور كبير في عملية انقاص الوزن، وبالتالي من الضروري ادخالها وبكميات كبيرة على نمطنا الغذائي. والجدير ذكره ان شرب المياه من المُستحسن ان يكون قبل تناول الوجبات الرئيسية وذلك لانها تعزز الشعور بالشبع وتقلل من السعرات الحرارية المتناولة، اضافةً الى فعاليتها في حرق الدهون.

المصدر: مواقع اخبارية