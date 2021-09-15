بلينكن: طالبان ستتعرض لعقوبات إضافية إن خذلت المجتمع الدولي – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 15 2021 - 02:56

بلينكن: طالبان ستتعرض لعقوبات إضافية إن خذلت المجتمع الدولي

منذ 21 mins 15 September، 2021
بلينكن
أخبار دولية - الولايات المتحدة

لم يستبعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية فرض عقوبات دولية إضافية ضد حركة “طالبان” في حال انتهاج السلطات الأفغانية المنبثقة عنها سياسات تخذل توقعات المجتمع الدولي.

وقال بلينكن أثناء جلسة استماع في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم: “من الصعب تصور إلغاء العقوبات القائمة في حال انتهاك “طالبان” الحقوق الأساسية للأفغان، بل ومن الممكن فرض عقوبات إضافية عليها”.

وكانت دول كثيرة أعلنت أن على طالبان أن تأخذ على عاتقها ضمان مراعاة حقوق الإنسان في أفغانستان ومكافحة الإرهاب، إذا كانت تتطلع إلى رفع العقوبات عنها.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة